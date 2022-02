Unbekannter schießt Nilgans in Bad Kreuznach Bolzen in den Kopf

Ein Unbekannter hat einer Nilgans in Bad Kreuznach offenbar einen Bolzen in den Kopf geschossen. Bereits vor drei Wochen hatten Tierschützer in der Stadt einen Schwan von einem Pfeil im Kopf befreit.

Eine Spaziergängerin hatte die verletzte Nilgans am Sonntag in der Nähe der Brückenhäuser gesehen und die Feuerwehr gerufen. Wie ein Sprecher berichtet, versuchten die Feuerwehrmänner die Nilgans von einem Boot aus zu fangen. Trotz der schweren Kopfverletzung sei das Tier aber weggeflogen. Die angeschossene Nilgans in Bad Kreuznach. Naturschutzgruppe Nahe Mit Ambrust auf Gans geschossen? Nach Angaben der Feuerwehr steckt im Kopf der Gans ein bleistiftgroßer Bolzen fest. Möglicherweise könnte er mit einer Armbrust abgeschossen worden sein. Mitglieder der Naturschutzgruppe Nahe hatten die Nilgans am Montagmorgen noch einmal im Bad Kreuznacher Kurpark gesichtet, konnten sie aber ebenfalls nicht einfangen. Polizei ermittelt Pfeil im Kopf: Bad Kreuznacher Schwan erfolgreich operiert Dem Schwan, der vor knapp zwei Wochen mit einem Pfeil im Kopf auf dem Ippesheimer See in Bad Kreuznach entdeckt worden war, geht es besser. mehr... Bereits vor drei Wochen hatte ein Unbekannter einen Pfeil in den Kopf eines Schwans geschossen. Tierschützer konnten das Tier einfangen und den Pfeil bei einer Operation entfernen. Anzeige gegen Unbekannt Nach Angaben der Polizei Bad Kreuznach wurde eine Anzeige gegen Unbekannt gestellt. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben, sich bei ihr zu melden. Ob es mögliche Parallelen mit dem Fall des angeschossenen Schwans am Ippesheimer Weiher gibt, vergleicht die Kriminalpolizei derzeit.