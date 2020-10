In der Region Rheinhessen und Bad Kreuznach gibt es immer mehr Nilgänse und Waschbären. Nach Angaben des Landesjagdverbands bedrohen sie heimische Tierarten und richten Schäden an.

In der Region Rheinhessen und Bad Kreuznach wurden im vergangenen Jagdjahr 570 Nilgänse geschossen. Nach Angaben des Landesjagverbands sind das so viele wie noch nie zuvor. Die eingewanderte Art müsse intensiv bejagt werden, weil sie große Schäden in der Landwirtschaft verursache - zum Beispiel Fraß- und Trampelschäden.

Darüber hinaus machten Nilgänse auch häufig Probleme in Parkanlagen und Schwimmbädern. Dort verunreinigten sie die Wiesen und den Beckenbereich mit ihrem Kot. Auch bedrohten die Tiere mit ihrem aggressiven Verhalten heimische Wasservögel.

Nilgänse breiten sich immer mehr aus. SWR Antje Neufing

Waschbären auf dem Vormarsch

Auch der Waschbär macht sich laut Jagdverband zunehmend breit. Er sei eine Bedrohung beispielsweise für Rebhühner oder Kiebitze, die auf dem Boden brüten. Im Kreis Bad Kreuznach sei die Zahl der erlegten Waschbären innerhalb eines Jahres stark gestiegen - von 24 auf jetzt 63.

Die Tiere kämen aber auch immer häufiger in die Städte. In Worms sei 2019 ein Waschbär erlegt worden. In den Städten richteten die Tiere Schäden an Gebäuden an, indem sie beispielsweise auf Dächer kletterten und von dort auf Dachböden gelangten. Diese verschmutzten sie dann durch Kot und Urin, so der Landesjagdverband. Auch könnten die Tiere Krankheiten und Parasiten auf den Menschen übertragen, wie den Waschbärspulwurm. Er kann schwere Schäden zum Beispiel Schäden an Organen oder dem Nervensystem anrichten.