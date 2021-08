per Mail teilen

An einem Feldrand in Nierstein-Schwabsburg brennen momentan circa 450 Strohballen. Die Brandursache ist bislang unklar. Gegen 05:15 Uhr war ein Notruf eingegangen, der das Feuer gemeldet hatte. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rhein-Selz ist mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Feuerwehrleitstelle Mainz weist darauf hin, dass es wegen dem Brand zu Geruchs- und Rauchbelästigung in Nierstein, Oppenheim und Schwabsburg (alle Landkreis Mainz-Bingen) kommen kann.