Stadtrat stimmt für Rechenzentrum im Rhein-Selz-Park

Der Niersteiner Stadtrat hat sich am Abend einstimmig für den Bau eines Rechenzentrums im Rhein-Selz-Park ausgesprochen. Damit sei ein entscheidender Schritt für die Entwicklung des Geländes getan worden, heißt es aus dem Rathaus. Lange Zeit hatten die Stadt und der Besitzer des Areals darüber gestritten, was dort gebaut werden kann und was nicht. Nun soll im Westteil das Rechenzentrum entstehen - auf einer Fläche von etwa 500.000 Quadratmetern. An dem Verkauf würde auch die Stadt Nierstein mitverdienen. Zudem erhoffen sich die Verantwortlichen hohe Einnahmen durch Gewerbesteuern.