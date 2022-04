Abwasserschacht an B9 wird saniert

per Mail teilen

In Nierstein haben die Arbeiten zur Sanierung eines Abwasserschachtes unter der Bundesstraße 9 begonnen. Wegen eines Risses in dem Schacht ist dort die Fahrbahn unterspült worden. Die Sanierung des Abwasserschachtes verläuft offenbar nach Plan. Das hat ein Sprecher des Zweckverbandes Abwasser Rheinhessen mitgeteilt. Der Schacht hatte einen Riss, der mit Mörtel verfüllt wurde. Die B9 ist an der Stelle seit der vergangenen Woche nur halbseitig befahrbar – es gibt deshalb erhebliche Verkehrsbehinderungen.