per Mail teilen

In Nierstein im Kreis Mainz-Bingen sind Bürger über ein anstehendes Großbauprojekt informiert worden. Die ersten Bauarbeiten sollen im Frühjahr beginnen.

Bei der Info-Veranstaltung waren etwa 300 Menschen. Einige habe man aus Sicherheitsgründen nicht mehr in den Saal gelassen, sagte ein Sprecher des Landesbetriebs Mobilität (LBM). Deswegen soll es in den nächsten Wochen eine weitere Veranstaltung geben. Der Grund für das große Interesse ist der Neubau einer Eisenbahnüberführung, die über die B420 in Nierstein führt. Die Brücke muss abgerissen und neu gebaut werden. Laut Deutsche Bahn ist das notwendig, weil die Eisenbahnüberführung inzwischen marode ist. Sie stammt aus dem Jahr 1915. Durch Nierstein führt die Bahnstrecke Mainz/Mannheim.

So soll sie mal aussehen, die neue Eisenbahnüberführung. Während der Bauarbeiten soll die B9 nur in Ausnahmen gesperrt werden. Landebestrieb Mobilität Worms

Bauzeit: Zwei Jahre

Wegen der Bauarbeiten wird nach Angaben des LBM voraussichtlich Anfang 2022 die B420 in Nierstein für zwei Jahre voll gesperrt. Sie mündet in die B9. Während der Bauzeit wird der Verkehr umgeleitet, und zwar über die parallel verlaufende Wörrstädter Straße. Dort wird es ab Herbst vorbereitende Arbeiten geben.

Die Kosten für das gesamte Projekt werden auf etwa 26 Millionen Euro geschätzt. 19 Millionen Euro übernimmt der Bund, die Bahn kommt für 7 Millionen Euro auf.

Baubeginn hatte sich verzögert

Ursprünglich wollte der LBM bereits Anfang des Jahres mit den ersten Arbeiten beginnen. Allerdings musste der Landesbetrieb zuvor ein gewerblich genutztes Grundstück an der B9 kaufen. Wegen des Preises hatte es Streit gegeben. Der LBM und der Eigentümer konnten sich aber außergerichtlich einigen.