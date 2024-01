per Mail teilen

Unbekannte Chemikalien haben am Samstag in einem Weinberg zwischen Lörzweiler und Nierstein einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Ein Winzer hatte weißes Pulver entdeckt.

Nach Angaben der Polizei hatte er drei verschiedene Pulver gefunden. Die Chemikalien lagen laut Feuerwehr offen im Weinberg. Von jedem Stoff etwa 10 bis 15 Kilogramm. Die erste Vermutung war, dass es sich um altes Spritzmittel handeln könnte.

Weil zudem nicht ausgeschlossen war, dass die Stoffe gefährlich sind, hat die Feuerwehr den Bereich abgesperrt, das Pulver in Fässer gefüllt und zur Berufsfeuerwehr Ludwigshafen gebracht. Die Untersuchung dort habe dann aber ergeben, dass die Chemikalien – in der Menge, in der sie gefunden wurden - nicht gefährlich seien. Wer die Stoffe im Weinberg abgeladen hat, ist noch unbekannt.