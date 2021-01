Der ehemalige Niersteiner CDU-Bürgermeister Thomas Günther will Unterschriften für ein Bürgerbegehren zur Zukunft des Rhein-Selz-Parks sammeln. In dem Bürgerbegehren möchte Günther nach eigener Aussage erfahren, wie die Bürger zur umstrittenen Offroad-Strecke in dem geplanten Rhein-Selz-Park stehen. Günther schlägt den Bau einer abgespeckten Form der Offroad-Strecke in der Befragung vor. Bis März sollen die erforderlichen 460 Unterschriften dem Stadtrat von Nierstein vorgelegt werden. Thomas Günther hatte als Niersteiner Bürgermeister in seiner Amtszeit den Vertrag mit dem Investor für den Rhein-Selz-Park geschlossen. Bürgerinitiativen hatten die Bebauung gestoppt, da sie wegen der Offroad-Strecke eine Lärmbelastung befürchten.