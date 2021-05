Die Baustellenampel auf der Bundesstraße 9 in Nierstein ist seit Donnerstagabend abgebaut. Das bedeutet: weniger Staus auf der vielbefahrenen Straße.

Am Montag hatten die Bauarbeiten an der Einmündung der Wörrstädter Straße auf die B9 begonnen. Dafür musste der Verkehr mit einer Ampel geregelt werden. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) jetzt dem SWR mitteilte, sind die Arbeiten schneller vorangeschritten als erwartet. Die Baumaßnahmen könnten nun zunächst ohne Ampelregelung weitergehen.

Die Einfahrt von der B9 in die Wörrstädter Straße bleibt bis Herbst gesperrt SWR Corinna Lutz

Teilweise Schleichwege genutzt

Die hatte seit Montag für lange Staus auf der vielbefahrenen Bundesstraße geführt - sowohl in Richtung Mainz als auch in Richtung Oppenheim. Einige Autofahrer umfuhren die Staus über Wirtschaftswege. Die Polizei weist darauf hin, dass das 20 Euro kostet, wenn man erwischt wird.

Es folgen noch Vollsperrungen der B9

Die Einmündung der Wörrstädter Straße auf die B9 muss verbreitert werden, weil sie als Umleitung diesen soll, wenn die Bahnunterführung über die B420 in Nierstein erneuert wird. Die B420 muss dann für mehrere Jahre voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Der LBM nutzt aber die Bauarbeiten an der Einmündung, um auch den Fahrbahnbelag der B9 in Nierstein zu erneuern. Dafür wird die Bundesstraße im Juli an fünf Wochenenden komplett gesperrt.