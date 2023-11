Nico Reths Holzhof Soonwald: Brennholz weiter knapp

per Mail teilen



Novembergrau beim Blick nach draußen – hmmm, da träumt wohl so manch einer vom prasselnden Kaminfeuer oder der Kuschelwärme eines Holzofens. Im vergangenen Jahr allerdings war es schwierig, überhaupt noch Holz zu bekommen. Viele Händler waren schlicht ausverkauft oder haben nur noch Holz zu horrenden Preisen angeboten. Wegen der hohen Preise für Öl und Gas gab es einen regelrechten Run auf das Holz. Wie sieht das in diesem Jahr aus? SWR 1/ 4 Reporterin Sibylle Jakobi war bei einem Brennholzhändler am Soonwald.