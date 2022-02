Berufsfeuerwehrleute aus ganz Rheinland-Pfalz haben heute in Mainz demonstriert. Sie fordern eine höhere Feuerwehrzulage von 200 statt 132 Euro pro Monat. Die Summe sei seit vielen Jahren nicht erhöht worden. Das rheinland-pfälzische Finanzministerium sieht jedoch keinen Grund, die Gefahrenzulage der Berufsfeuerwehr zu erhöhen. Die Landesregierung habe dafür gesorgt, dass Feuerwehrbeamte mehr Geld erhalten, so das Ministerium. So werde das Einstiegsgehalt erhöht. Außerdem erhöhten sich zum 1. Dezember die Bezüge der Feuerwehrleute um 2,8 Prozent und es gebe eine Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1.300 Euro. Bei der Feuerwehrzulage bewege sich Rheinland-Pfalz im Ländervergleich auf einem sehr soliden Platz im Mittelfeld.