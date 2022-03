Bahnstrecke zwischen Ingelheim und Bad Kreuznach abends gesperrt

Der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr weist darauf hin, dass die Bahnstrecke zwischen Mainz und Ingelheim wegen Bauarbeiten seit dem 4. März abends und am Wochenende gesperrt ist. In diesem Zeitraum fahren nur Busse. Allerdings reichen die Kapazitäten offenbar nicht aus, um größere Fangruppen nach Mainz und wieder zurück zu fahren. Daher bittet der Verband Fans, die aus Richtung Bad Kreuznach und Bingen anreisen, am Mittwochabend alternative Verkehrsmittel zu nutzen - das Auto zum Beispiel. Die Bahnstrecke ist noch bis zum 13. Juni 2022 abends und am Wochenende gesperrt.