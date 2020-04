Eine Absage jagt die nächste: Auch die Nibelungen-Festspiele in Worms können wegen des Coronavirus in diesem Jahr nicht stattfinden. Das teilten die Veranstalter am Mittwoch mit.

Eigentlich hätte das kulturelle Highlight vom 17. Juli bis 2. August vor dem Wormser Dom über die Bühne gehen. Stattdessen werde die geplante Inszenierung "Hildensaga. Ein Königinnendrama" nun in das Jahr 2022 verschoben, so die Organisatoren. Für 2021 schreibt der Georg-Büchner-Preisträger Lukas Bärfuss ein Stück über den Reformator Martin Luther. Intendant Hofmann: "Gesundheit im Vordergrund" Intendant Nico Hofmann zeigte sich betroffen, betonte aber zugleich, die Gesundheit aller Beteiligten habe Vorrang: "Wir werden uns an der Empfehlung der Bundes- und Landesregierung orientieren und haben nun final entschieden, dass in diesem Jahr die Festspiele nicht stattfinden können." Für die künstlerischen Teams und die Organisation sei das ein großer Verlust, da bereits intensiv an der Inszenierung 2020 gearbeitet worden sei. Aber die Gesundheit stehe "selbstverständlich im Vordergrund". Verschiebung alternativlos Hintergrund für die Entscheidung ist das von Bund und Ländern beschlossene Verbot von Großveranstaltungen bis vorerst 31. August. Der Gesellschafter-Ausschuss der Festspiele und der Rat der Stadt Worms hätten deshalb entschieden, die Inszenierung zu verschieben. Die Nibelungen-Festspiele finden seit 2002 vor dem Wormser Dom statt.