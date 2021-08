Die Nibelungenfestspiele in Worms enden am Sonntag. Die Verantwortlichen zeigten sich vor der letzten Vorstellung erleichtert, dass die Spiele wieder stattfinden konnten.

Der Wormser Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU) sagte, die Festspiele seien neben der Landesausstellung der Höhepunkt des Lutherjahres gewesen. Es habe 16 Vorstellungen von "Luther" gegeben, keine musste aufgrund des Wetters abgesagt werden.

Intendant: Stück hat Kontroversen ausgelöst

Der Intentant Nico Hofmann zieht sein ganz persönliches Fazit: "Ich bin sehr glücklich", sagte er bei der Bilanzpressekonferenz. Das Stück habe Kontroversen ausgelöst und zu vielen Diskussionen geführt. Der Austausch - zum Beispiel mit der Kirche - sei aber gut gewesen. Während der Spielzeit habe sich das Stück weiterentwickelt, so Hofmann. "Der Rhythmus hat sich verändert, es ist flotter geworden."

Der Geschäftsführer der Nibelungenspiele, Sascha Kaiser, sagte, es sei ein Kraftakt gewesen, den das Ensemble und die Mitwirkenden aber hinbekommen hätten. "Es war ein besonderes Jahr", so Kaiser. "Festspiele sind aber immer ein Kraftakt." Sie seien wichtig, um die Kulturwirtschaft zu fördern, ergänzte er.

Festspiele durch Corona-Regeln beeinflusst

​Die Besucher hätten ein sehr großes Verständnis für das ausgearbeitete Hygienekonzept gezeigt, sagte Kaiser. Es habe während der Zeit der Festspiele keinen Corona-Fall gegeben. Petra Simon, die künstlerische Leiterin, ergänzte, dass es viele Regeln für die Schauspieler und Schauspielerinnen und das Team gegeben habe - aber auch bei den Mitwirkenden habe es viel Verständnis gegeben. Pandemiebedingt durften rund 700 der etwa 1.400 Plätze auf der Zuschauertribüne besetzt sein. 2020 hatte Corona die Aufführung verhindert.

Mario Adorf: Froh, dass die Festspiele stattfinden konnten

Der Ehrengast des Abends, Schauspieler Mario Adorf erzählte, wie er die Corona-Zeit erlebt hat. Für ihn sei die Zeit geflogen, so Adorf. ​Er sei dennoch froh, dass die Festspiele dieses Jahr stattfinden konnten. Sie seien so wichtig für die Kultur. Noch einmal mitspielen, käme für ihn aber nicht infrage.

Mario Adorf spricht bei der Bilanzpressekonferenz der Nibelungenfestspiele darüber, wie er die Corona-Zeit erlebt hat. SWR Judith Seitz

Spiele vom Hochwasser überschattet

Die Spiele finden seit 2002 statt. In diesem Jahr wurden sie von dem Hochwasser in Rheinland-Pfalz überschattet. "Das Sprechen über das, was wir erleben, führt zu Zusammengehörigkeit und Solidarität und mag in diesen schwierigen Tagen auch Trost spenden und helfen," sagte Intendant Nico Hofmann vor der Premiere.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte wegen der Überschwemmungen ihr Kommen zur Premiere abgesagt. Ebenso nicht dabei waren Klimaschutzministerin Anne Spiegel (Grüne) und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP), Innenminister Roger Lewentz (SPD) und CDU-Fraktionschef Christian Baldauf. Kulturministerin Katharina Binz (Grüne) vertrat die Landesregierung in Worms beim Auftakt.

In diesem Jahr erlebte das Publikum wegen des Jubiläums von Luthers Auftritt in Worms 1521 ausnahmsweise keine Neuinszenierung der berühmten Nibelungen-Sage.