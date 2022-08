Wormser Nibelungenbrücke: ein Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst

Die Bundesingenieurkammer spart nicht mit Superlativen: Die Nibelungenbrücke in Worms sei ein Meisterwerk der Ingenieurbaukunst. Dafür gibt es nun die Auszeichnung der Kammer.

Am 1. September wird eine Eisentafel an der Nibelungenbrücke in Worms angebracht. Dann darf das Bauwerk offiziell "Historisches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland“ genannt werden. Nach Angaben der Ingenieurkammer ist die Nibelungenbrücke neben der Sayner Hütte in Bendorf (Kreis Mayen-Koblenz) erst das zweite Bauwerk in Rheinland-Pfalz, das diesen Titel erhält.

Sie sei die erste Spannbetonbrücke über den Rhein, so die Ingenieurkammer weiter. Außerdem sei sie die erste Brücke, die als sogenannter Freivorbau fertig gestellt wurde. Das heißt, beim Bau konnte auf aufwendige und teure Gerüste verzichtet werden.

Die Nibelungenbrücke verbindet Rheinland-Pfalz mit Hessen

Die Nibelungenbrücke ist eine wichtige Verbindung über den Rhein. Die hessischen Städte Lampertheim und Bürstadt erhalten so eine Anbindung an das rheinland-pfälzische Worms. Nachdem die alte Brücke von der deutschen Wehrmacht gesprengt wurde, begannen 1951 die Bauarbeiten für eine neue Brücke, die dann 1953 für den Verkehr freigegeben werden konnte.

Die Nibelungenbrücke verbindet seit über 50 Jahren die Bundesländer Rheinland-Pfalz und Hessen. Stadt Worms @Dominik Ketz

Die Brücke ist insgesamt, mit den Vorlandbrücken, 744 Meter lang. Die eigentliche Brücke über den Rhein misst 316 Meter. Allerdings sind ihre Tage gezählt. Ab dem Jahr 2025 soll die Brücke erneuert werden. Parallel zu dieser alten Nibelungenbrücke ist bereits eine andere Brücke in Betrieb.