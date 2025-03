Gut drei Monate vor der Premiere der Nibelungen-Festspiele in Worms haben die Macher erste Namen verraten: So gehören Schauspielerin und Musikerin Jasmin Tabatabai und Tatort-Kommissar Wolfram Koch zum Ensemble.

Für Jasmin Tabatabai ist die Freilichtbühne vor dem historischen Kaiserdom in Worms keine neue Spielstätte. Sie war bereits 2006 und 2007 mit dabei - damals noch unter Regisseur Dieter Wedel. Beide Male spielte sie die Kriemhild. Neben unzähligen Auftritten in Theaterstücken, Filmen und als Musikerin spielte die 57-Jährige zwölf Jahre lang in der ZDF-Krimiserie "Letzte Spur Berlin".

Auch Wolfram Koch (63) spielte zahlreiche Rollen in Film und Fernsehen. Die bekannteste ist wohl die des Kommissar Paul Brix im Frankfurter "Tatort".

Welche Rollen Tabatabai und Koch bei den diesjährigen Nibelungen-Festspielen übernehmen und wer noch an dem Spektakel unter der Intendanz von Nico Hofmann teilnimmt, wollen die Veranstalter noch nicht mitteilen.

Als Paul Brix löste Wolfram Koch im Frankfurter Tatort zahlreiche Mordfälle - hier zu sehen mit Schauspielkollegin Margarita Broich. Pressestelle HR

Nibelungensage soll in voller Länge auf die Bühne

Mit der diesjährigen Inszenierung "See aus Asche" soll das Nibelungenlied, eine der wohl größten deutschen Sagen, in voller Länge auf die Bühne in Worms gebracht werden. Geschrieben wurde "See aus Asche" von Autor Roland Schimmelpfennig, einem der meistgespielten Gegenwartsdramatiker Deutschlands. Regie führt Mina Salehpour, die unter anderem am Wiener Burgtheater, am Schauspiel Köln und dem Schauspiel Hannover gearbeitet hat.

Seit ihrem Start 2002 haben sich die Festspiele um Drachentöter Siegfried und seinen Mörder Hagen einen guten Ruf über die Grenzen von Rheinland-Pfalz hinaus erworben. Geboten wird jedes Jahr eine Neuinszenierung auf Basis des Original-Nibelungenliedes, jedoch ist eine Gesamtschau wie in diesem Jahr selten.

Nibelungen-Festspiele starten im Juli

In diesem Jahr finden die Nibelungen-Festspiele vom 11. bis zum 27. Juli statt. Die Tickets kosten zwischen 39 und 139 Euro.