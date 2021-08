per Mail teilen

Am Freitagabend fand die Premiere des diesjährigen Nibelungenstückes "Luther" vor dem Wormser Dom statt. Überschattet wurde der Auftakt durch die Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz.

Mit der Premiere des Stücks "Luther" haben vor historischer Kulisse in Worms am Freitagabend die Nibelungen-Festspiele begonnen. Auf der Bühne vor dem Kaiserdom widmete sich das Ensemble um Sunnyi Melles und Jürgen Tarrach in knapp drei Stunden Spielzeit dem Wirken von Martin Luther - allerdings stand der namensgebende Reformator nicht als Figur auf der Bühne. "Luther tritt nicht auf, er ist aber allgegenwärtig", hatte der künstlerische Leiter Thomas Laue gesagt.

Vor genau 500 Jahren hatte der Mönch sich beim Reichstag zu Worms geweigert, seine Schriften und Thesen zu widerrufen. Der Schweizer Autor Lukas Bärfuss spürt in seinem Stück einerseits dem Menschen Luther nach und andererseits der öffentlichen und politischen Figur. Unter der Intendanz von Nico Hofmann führt die Ungarin Ildikó Gáspár Regie. Bis zum 1. August zeigt das Ensemble das Stück an 15 Tagen.

Die Spiele finden seit 2002 statt. In diesem Jahr erlebt das Publikum wegen des Jubiläums von Luthers Auftritt in Worms 1521 ausnahmsweise keine Neuinszenierung der berühmten Nibelungen-Sage. Pandemiebedingt durften rund 700 der etwa 1.400 Plätze auf der Zuschauertribüne am Freitag besetzt sein. 2020 machte Corona die Aufführung zunichte.

Keine Feierstimmung wegen des Hochwassers

Im Vorfeld sagten die Veranstalter bereits, dass die Premiere im Angesichts der Flutkatastrophe eine andere sein wird. "Gefeiert wird auf der Premiere nicht, das verbietet sich von alleine", hat Festspielintendant Nico Hofmann mitgeteilt. Die Premiere der Nibelungen soll ein Ort des Austauschs sein, so Hofmann. "Das Sprechen über das, was wir erleben, führt zu Zusammengehörigkeit und Solidarität und mag in diesen schwierigen Tagen auch Trost spenden und helfen," sagte Hofmann.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat abgesagt

Die Ministerpräsidentin hat wegen der Überschwemmungen ihr Kommen zur Premiere abgesagt. Ebenso nicht dabei sind Klimaschutzministerin Anne Spiegel (Grüne) und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP), Innenminister Roger Lewentz (SPD) und CDU-Fraktionschef Christian Baldauf. Kulturministerin Katharina Binz (Grüne) wird die Landesregierung in Worms vertreten.

"Wäre dieses Unglück nicht geschehen, wäre ich heute mit Freude dabei gewesen."

Die Ministerpräsidentin hat den Organisatoren telefonisch alles Gute für die Premiere gewünscht. Sie sprach von einem wichtigen Signal. "Die Nibelungen-Festspiele geben uns Zuversicht für mehr Normalität bei den kulturellen Angeboten, die wir alle in den vergangenen Monaten schmerzlich vermisst haben," sagte die Regierungschefin.

Auch Wormser Oberbürgermeister fühlt mit den Opfern

Der Wormser Oberbürgermeister, Adolf Kessel (CDU), sprach von den "schwersten Schäden, die unser Land seit langer Zeit erlitten hat". "Wir stehen an der Seite der Rheinland-Pfälzer, die betroffen sind und möchten unser deutliches Mitgefühl äußern," betonte der CDU-Politiker.

Wetter setzt auch Nibelungenfestspielen zu

Bei den Proben gab es auch immer wieder starke Regenfälle über Worms. Daher musste am Mittwochabend die Medienprobe wegen einer Unwetterwarnung abgesagt werden. Zuvor hatte der starke Regen die Bühne extrem rutschig werden lassen. Sogar Unfälle gab es. Daher kann bei starkem Regen keiner auf der Bühne spielen.

Alle hoffen jetzt, dass das Wetter sich in den nächsten Tagen beruhigt. Die Veranstalter gehen aber auf Nummer sicher: Sollte es zu stark regnen, gibt es schon Ersatztermine.