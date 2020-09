Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) ruft am Nachmittag zu einer Aktion vor den Toren des Fleischbetriebes Sutter in Gau-Bickelheim (Kreis Alzey-Worms) auf. Die Gewerkschaft fordert ein Verbot von Werkverträgen und Leiharbeit in der Fleischindustrie. Auslöser ist ein geplanter Gesetzesentwurf der Bundesregierung, der Werkverträge und Leiharbeit ab dem kommenden Jahr verbieten will. Die Gewerkschaft NGG fürchtet allerdings eine Verwässerung des Entwurfes durch Fleischlobbyisten. Die Corona-Ausbrüche in der Fleischwirtschaft hätten gezeigt, unter welchen Bedingungen die Menschen dort arbeiten und leben müssten, sagte eine NGG-Sprecherin. Deshalb müssten faire Arbeitsbedingungen und Löhne für alle Beschäftigten garantiert werden. Mit der Aktion, die bis 15 Uhr dauern soll, wolle man vor allem die Mitarbeiter bei Sutter mit Handzetteln informieren. Laut Kreisverwaltung Alzey-Worms arbeiten bei Sutter etwa 1.200 Menschen, davon rund 250 ohne Festanstellung.