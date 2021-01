Zwei prominente Mainzer sind am Dienstagabend Ehrengäste des Neujahrsempfangs rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreysr (SPD). Der Biontech-Impfstoffentwickler Ugur Sahin und Zehnkämpfer Niklas Kaul nehmen an der virtuellen Veranstaltung teil. Normalerweise begrüßt Ministerpräsidentin Malu Dreyer bei dem Empfang zu Beginn des Jahres Menschen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Wegen der Corona-Pandemie findet der Neujahrsempfang dieses Jahr allerdings digital statt. Wissenschaftler Ugur Sahin ist nach Angaben der Staatskanzlei live zugeschaltet. Er und Kaul verkörperten Zuversicht und Durchhaltewillen, die in diesem Jahr dringend gebraucht würden, heißt es. Sahin hat mit seinem Unternehmen Biontech einen Impfstoff gegen das Corona-Virus entwickelt. Kaul wurde 2019 bei der Leichtathletik-WM in Doha Weltmeister. Derzeit bereitet er sich auf die Olympischen Spiele in Tokio vor.