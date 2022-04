Mainz will Wasserstoff als Alternative zu Erdgas

Die Stadt Mainz setzt auf Wasserstoff als Alternative zu Erdgas. Der Wirtschaftsbetrieb und die Stadtwerke wollen für das Projekt nun eine gemeinsame Gesellschaft gründen.

Der Stadtrat hat dem neuen Wasserstoffprojekt in seiner Sitzung am Mittwoch zugestimmt. Die neue Gesellschaft "Innovative Infrastruktur Mainz" soll unter anderem dafür sorgen, dass die geplante Elektrolyseanlage im Mainzer Klärwerk optimal funktioniert. Sie soll Wasser in Sauerstoff und in Wasserstoff aufspalten. Das soll nach Angaben der Unternehmen weitgehend CO2-neutral geschehen.

Wasserstoff soll ins Erdgasnetz eingespeist werden

Der Sauerstoff soll dabei unter anderem für die Abwasserreinigung genutzt werden. Der Wasserstoff hingegen soll zum einen Erdgas ersetzen, indem er ins Gasnetz eingespeist wird. Experten gehen davon aus, dass 30 Prozent des Erdgases ohne Einschränkungen durch Wasserstoff ersetzt werden können. Zum anderen kann er als Treibstoff im Bereich Mobilität genutzt werden. Wie die beiden Unternehmen mitteilen, soll auf dem Gelände des Klärwerks die erste Wasserstofftankstelle von Mainz entstehen. Betrieben werden soll die neue Elektrolyseanlage ausschließlich mit regenerativer Energie. Noch in diesem Jahr will die "Innovative Infrastruktur Mainz" mit der Arbeit beginnen.

Mainzer Busse sollen mit Wasserstoff fahren

In den nächsten Jahren soll zudem ein fünf Kilometer langes Wasserstoff-Leitungsnetz vom Industriegebiet auf der Ingelheimer Aue bis zum Hauptbahnhof gebaut werden. Versorgt werden könnten dann der ÖPNV oder Logistikunternehmen, wenn sie ihre Flotten auf Wasserstoff umgestellt haben. Im Januar hat die Mainzer Mobilität einen mit Wasserstoff betriebenen Bus vorgestellt, der schon bald Fahrgäste transportieren soll. Er wird aktuell noch in Wiesbaden betankt.