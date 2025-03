Am Samstag beginnt wieder die Saison für das beliebte Marktfrühstück in Mainz. Tausende verbringen dort bei Wein und Fleischwurst ihren Samstagvormittag. Dieses Jahr muss das Event umziehen.

Es geht wieder los: Halb Mainz strömt am Samstagvormittag in die Innenstadt, um sich beim Marktfrühstück zu treffen. In diesem Jahr findet es aber nicht mehr an Liebfrauenplatz und Leichhof statt, sondern zieht um. Grund sind die Abrissarbeiten und der Neubau des Gutenberg-Museums.

Neuer Name: Mainzer Weinfrühstück

Die Stadt Mainz und die Mainzer Winzer haben drei Plätze ausgesucht, auf denen das neue Marktfrühstück stattfindet: den Leichhof, den Tritonplatz und den Fischtorplatz.

Weil alle Standorte gleichberechtigt sein sollen, benennen die Stadt und die Mainzer Winzer das Ereignis um. Es heißt künftig Mainzer Weinfrühstück. Dazu kommt jeweils der Zusatz "am Dom", "am Rhein" oder "am Theater".

Öffnungszeiten zunächst 9 bis 15 Uhr

Geöffnet sind die Weinstände zunächst samstags von 9 bis 15 Uhr. Möglich ist aber nach Angaben von Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz (CDU), dass die Öffnungszeiten angepasst werden: "Man muss sehen, wie sich das gestaltet."

Direkte Marktanbindung nur am Tritonplatz

Nur der Tritonplatz hat dabei künftig eine direkte Anbindung an den Markt. Denn die Stände vom Liebfrauenplatz müssen ab März auf den Gutenbergplatz umziehen. Dieser liegt direkt neben dem Tritonplatz.

Zur Eröffnung des neuen Mainzer Weinfrühstücks werden alle 22 Mainzer Winzer ihre Weine ausschenken. Ralf Boller, Vorsitzender der Mainzer Winzer, hofft, mit dem neuen Format die Mainzer Innenstadt zu beleben. "Wir wollen an den drei neuen Standorten die offene und lebensfrohe Mainzer Art weiterhin vermitteln, auch an die Gäste von außerhalb."

Umzug wegen Neubau Gutenberg-Museum

25 Jahre lang fand das Marktfrühstück in unmittelbarer Nähe zum Gutenberg-Museum statt. Da das Museum jetzt abgerissen und neu gebaut wird, musste die Stadt für mindestens vier Jahre einen anderen Platz fürs Marktfrühstück finden.