Das Mainzer Rathaus steht unter Denkmalschutz und wird gerade für viel Geld saniert. Die Diskussion darüber, ob das Gebäude nicht besser verkauft werden sollte, nimmt wieder Fahrt auf.

Im Juli 2016 wurde der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) noch mit den Worten zitiert, dass die Kosten von etwa 50 Millionen Euro für die Sanierung des Rathauses ausreichen müssten. Unter diesem Kostendeckel müsse die Sanierung dann auch funktionieren.

Gestiegene Baukosten und Denkmalpflege

Nun, etwa vier Jahre später, gibt Ebling auf einer Pressekonferenz bekannt, dass die Kosten nun doch bei knapp 100 Millionen liegen werden. Als Grund nennt er unter anderem die Teuerungsrate im Bausektor. Diese liege inzwischen bei etwa 16 Prozent, sagte Ebling - normal seien drei Prozent. Auch die Denkmalpflege schlägt offenbar zu Buche. Bei den Sanierungsarbeiten, die bereits begonnen haben, sollen Mängel zu Tage gekommen sein, die zuvor niemand auf dem Zettel hatte. Wie die Stadt nun die Mehrkosten aufbringen möchte, ist noch unklar. Mainz ist mit mehr als einer Milliarde Euro verschuldet.

Kompromisse notwendig

Um die Kosten in Grenzen zu halten, seien Kompromisse beim Denkmalschutz notwendig, erläuterte Ebling. Außerdem werde dem Stadtrat vorgeschlagen, auf die zunächst angestrebte Einrichtung moderner Bürowelten und eines Bürgerforums zu verzichten. "Der Auftrag von 2018 ist in diesem Umfang so nicht erfüllbar", sagte Ebling. Damals waren die Kosten mit 71,2 Millionen Euro beziffert worden. Mit einer Änderung der Planung sind nach Angaben Eblings nun Einsparungen von insgesamt 17 Millionen Euro möglich, um knapp unter 100 Millionen Euro zu bleiben. Der Stadtrat wird am 23. September gebeten, dem neuen Sanierungsplan zuzustimmen.

Mainzer CDU hatte mehrmals gewarnt

Dass das denkmalgeschützte Rathaus aus den 1970er Jahre nun für etwa 100 Millionen Euro saniert werden muss, dürfte in Mainz vor allem die oppositionelle CDU ärgern. Die Partei hatte sehr früh zu Bedenken gegeben, dass die ursprünglich veranschlagten 50 Millionen Euro nicht ausreichen werden. Auch der Bund der Steuerzahler kritisierte das Vorgehen der Stadt. Die stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Sabine Flegel sagte am Dienstag, das Mainzer Rathaus sei ein Fass ohne Boden. Flegel schlug erneut vor, das Gebäude zu verkaufen.

Kritik auch von der ÖDP

Claudius Moseler, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der ÖDP, sagte dem SWR, er sei schockiert. Man müsse das jetzt genau analysieren. Er könne sich nicht vorstellen, dass die Mehrkosten den Stadtrat einfach so passieren werden. Die nächste Sitzung ist am 23. September.

Diskussion in der Stadt

Auch in der Mainzer Bevölkerung wird das Thema Rathaus-Sanierung kontrovers diskutiert. Die einen wollen es loswerden, andere hängen an dem Gebäude. Oberbürgermeister Ebling hatte sich zunächst für einen Bürgerentscheid eingesetzt - da es dafür aber keine Mehrheit im Stadtrat gab, ließ Ebling davon ab.

Umzug und Zwischenmiete kommen oben drauf

Zu den nun veranschlagten 100 Millionen Euro kommen noch die Rechnungen für den Umzug und die Zwischenmiete für zusätzliche Büros hinzu. Denn während der Sanierungsarbeiten kommen die etwa 360 Rathausbeschäftigten vorübergehend im Stadthaus in der Großen Bleiche und in der Malakoff-Passage unter. Der Stadtrat tagt zudem in unterschiedlichen Mainzer Sälen und Hallen.