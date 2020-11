Am Wiesbadener RheinMain CongressCenter (RMCC) hat am Donnerstag ein neues Corona-Testzentrum geöffnet. Mit diesem sollen die beiden bestehenden Testzentren in Wiesbaden entlastet werden. Nach Angaben der privaten Betreiberfirma Centogene werden nur Patienten ohne Symptome getestet. Wer typische Symptome zeige, werde weggeschickt, so ein Sprecher. Getestet werde vorerst bis Ende des Jahres, an sieben Tagen in der Woche. Ein Ergebnis gebe es etwa 24 Stunden später. Pro Test verlangt die Firma 69 Euro. Ob die Kosten die Krankenkasse übernimmt, ist unklar. Gestern hatte die Stadt Wiesbaden bekanntgegeben, dass bis Mitte Dezember am RheinMain CorngressCenter auch das Corona-Impfzentrum der hessischen Landeshauptstadt entstehen soll.