Wer keinen Termin beim Facharzt bekommt oder keinen Hausarzt findet, der kann jetzt in das neue Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in Bingen kommen. Das MVZ soll die ärztliche Grundversorgung in Bingen sichern.

Ab sofort hat das Medizinische Versorgungszentrum im Gebäude des Heilig-Geist-Hospitals in Bingen geöffnet. Die Allgemeinmedizinerin Dr. Ingrid Ackermann-Grüger und der Internist Natig Gsimzade sind für die Patientinnen und Patienten da. Erste Termine sind bereits vergeben, heißt es aus dem MVZ. "Die Grundversorgung am Standort Bingen zu erhalten, ist nicht nur für uns als Stadt wichtig, sondern auch für den Landkreis", betont der Binger Oberbürgermeister Thomas Feser (CDU). Die Wege wären sonst für die Menschen zu weit, wenn sie krank sind. Der Internist Natig Gasimzade (2.v.li) und die Allgemeinärztin Dr. Ingrid Ackermann-Grüger (3.v.li) sowie ihre beiden Mitarbeiterinnen sind für Patientinnen und Patienten aus Bingen ab sofort im MVG ansprechbar. Heilig-Geist-Hospital Bingen Versorgungszentrum soll Notaufnahme entlasten Auch das Heilig-Geist-Hospital hat ein großes Interesse an dem Versorgungszentrum. Viele Patientinnen und Patienten würden keinen Hausarzt haben und dann in die Notaufnahme der Klinik kommen, obwohl sie gar kein Notfall seien, so der Geschäftsführer der neu gegründeten Heilig-Geist-Hospital MVZ gGmbH. Das MVG solle daher die Notaufnahme entlasten. Träger des Medizinischen Versorgungszentrum ist das Heilig-Geist-Hospital und damit für die Finanzierung verantwortlich. An dem Krankenhaus sind wiederum die Stadt Bingen und der Landkreis Mainz-Bingen beteiligt. Das Krankenhaus hat extra für den Betrieb des MVG die Heilig-Geist-Hospital MVZ gGmbH gegründet. Längere Öffnungszeiten im Versorgungszentrum geplant Allerdings sei die Praxis nicht rund um die Uhr geöffnet. Sie sei nicht als Notaufnahme zu verstehen, sondern habe zunächst normale Öffnungszeiten wie andere Hausarztpraxen auch. Geplant sei aber, so eine Sprecherin des Heilig-Geist-Hospitals, die Öffnungszeiten auszuweiten. Dann soll das MVZ bis 18 Uhr geöffnet haben, auch mittwochs und freitags. Noch mehr Fachärzte im Medizinischen Versorgungszentrum Auch mehr Fachärzte sollen in das MVZ wechseln. Im Moment seien im MVZ die Allgemeinmedizinerin Dr. Ingrid Ackermann-Grüger und der Internist Natig Gsimzade fest angestellt, so die Sprecherin der Klinik. Ein Kardiologe, ein Chirurg und ein Urologe würden bisher nur als Ansprechpartner für die beiden Ärzte fungieren. Diese Fachärzte sollen aber zum 1. Juli in das Versorgungszentrum wechseln und dort für die Patienten da sein.