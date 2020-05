Lange war es aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Jetzt können Besucher wieder ins Mainzer Gutenberg-Museum. Natürlich nur unter strengen Auflagen.

Dauer 0:53 min Gutenberg-Museum Neuöffnung Gutenberg-Museum Neuöffnung

Am Wochenende mit der Familie mal wieder ins Museum?! Das war lange Zeit wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. Doch seit vergangenem Wochenende geht das in vielen Städten bundesweit wieder. Hier in Mainz öffneten unter anderem das Museum für Antike Schifffahrt und das Landesmuseum rechtzeitig zum internationalen Tag der Museen am Freitag. Am Dienstag rückten die städtischen Museen nach! Das Naturhistorische Museum und das Gutenberg Museum lassen wieder Besucher rein – allerdings gelten auch dort wie fast überall besondere Maßnahmen. Im Gutenberg-Museum sieht das wie so aus: