Der Kaktus "Pachycereus pringlei" wächst normalerweise in Mexiko und kann bis zu 12 Meter hoch werden. Ein gut vier Meter hohes Exemplar steht jetzt im Botanischen Garten in Mainz.

Gut eingepackt mit Styropor und Folie, gebettet auf Matratzen, Schaumstoff und Europaletten: So ist der etwa 500-Kilo schwere Kaktus von der Gärtnerei von Matthias Uhlig in den Botanischen Garten Mainz gebracht worden.

Es ist eine "außergewöhnliche Lieferung" für den Botanischen Garten, sagt der Wissenschaftliche Leiter Ralf Omlor. Insgesamt habe das gute Dutzend neuer Pflanzen, das am Freitag geliefert wurde, rund 25.000 Euro gekostet.

Die neuen Pflanzen im Botanischen Garten haben mit Transport rund 25.000 Euro gekostet. Finanziert wurden sie nach Angaben des Wissenschaftlichen Leiters durch Spenden. SWR

Finanziert wurden sie laut Omlor komplett aus Spenden des Freundeskreises des Botanischen Gartens und der Stiftung Botanischer Garten Mainz. Die Pflanzen sind für die beiden neuen Gewächshäuser, die bald eröffnet werden sollen.

So was macht man nur einmal im Leben. Es ist ein großer Schritt für den Botanischen Garten, dass wir die neuen Gewächshäuser bepflanzen.

Neue Gewächshäuser für Botanischen Garten Mainz

Für die Zukunft ist nämlich laut Omlor geplant, dass alle Gewächshäuser im Botanischen Garten erneuert werden sollen. Seit drei bis vier Jahren laufen bereits die Vorbereitungen für das Projekt. "Bisher hatten wir Gewächshäuser, die nur vier Meter hoch sind", so Omlor.

Die beiden neuen Gewächshäuser seien jetzt aber neun Meter hoch, was dem Botanischen Garten ganz neue Möglichkeiten gebe. "Wir wollten, dass die Gewächshäuser so attraktiv wie möglich bepflanzt werden. Auch mit großen Pflanzen", sagt der Wissenschaftlicher Leiter des Botanischen Gartens.

Die beiden neuen Gewächshäuser sollen jetzt mit Pflanzen aus Trockengebieten bepflanzt werden: Das eine mit amerikanischen Pflanzen, das andere mit afrikanischen Pflanzen. Das Team des Botanischen Gartens habe dann überlegt, wo man solch große Pflanzen herbekommen könne, berichtet Omlor. Über Gärtner Matthias Uhlig aus Kernen bei Stuttgart sei der Botanische Garten dann auf eine Spezialgärtnerei auf der kanarischen Insel Gran Canaria gestoßen. Diese hatte auch große Kakteen im Angebot.

Riesenkaktus stammt aus Gran Canaria und ist schon etwa 40 Jahre alt

Der 500-Kilo-schwere Kaktus der Art "Pachycereus pringlei" sei dort zum Beispiel schon etwa 40 Jahre gewachsen, berichtet Gärtner Matthias Uhlig, bis er etwa vier Meter hoch war. Uhlig selbst sei dann nach Gran Canaria gereist und habe bei einem Video-Telefonat gemeinsam mit Ralf Omlor die Pflanzen für den Botanischen Garten Mainz ausgesucht. "Und wir haben sie dann mit einem Lkw und der Fähre zu uns in die Gärtnerei gebracht", sagt der Gärtner aus Baden-Württemberg. Dort sollten sich die Pflanzen erstmal für eine gewisse Zeit akklimatisieren können.

Jetzt also der Schritt nach Mainz. Mit einem kleinen Radlader wird der Riesenkaktus in eines der neuen Gewächshäuser gebracht und dort langsam von Uhligs Team aufgestellt. "Auch für uns ist das etwas Besonderes. So was machen wir auch nicht jeden Tag", sagt der Gärtner.

Gut eingepackt wird der neue Riesenkaktus langsam mit einem kleinen Radlader im Botanischen Garten in Mainz aufgestellt. SWR

"Pachycereus pringlei": Wohl größter Kaktus der Welt

Schließlich gehört der Kaktus der Art "Pachycereus pringlei" zu der womöglich größten Kakteen-Art der Welt. "Die werden echt riesig groß", sagt Ralf Omlor vom Botanischen Garten. Er könne bis zu 12 Meter hoch werden. "Die neun Meter unseres Gewächshauses werden auf Dauer sicher nicht reichen", sagt Omlor schmunzelnd. "Aber erst mal kann er jetzt noch so dreißig bis vierzig Jahre wachsen." Erst dann ist er wohl zu groß für das neue Gewächshaus in Mainz.

Mitte April sollen die neuen Gewächshäuser offiziell eröffnet werden. Dann können die neuen Pflanzen und der neue Riesenkaktus auch von der Öffentlichkeit begutachtet werden.

Vor allem geben die größeren Gewächshäuser dem Botanischen Garten aber auch neue Möglichkeiten für die Lehre und die Bildungsarbeit mit Schulen, sagt Ralf Omlor. "Jetzt können wir auch mit größeren Gruppen hier reingehen und Dinge über die Pflanzen erklären."