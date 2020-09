Zwei Jahre nach einem Beschluss des Stadtrates für die Sanierung des Mainzer Rathauses muss die ursprüngliche Planung wegen deutlich gestiegener Kosten verändert werden. Um die Kosten in Grenzen zu halten, seien Kompromisse beim Denkmalschutz notwendig, erläuterte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) am Dienstag in Mainz. Außerdem werde dem Stadtrat vorgeschlagen, auf die zunächst angestrebte Einrichtung moderner Bürowelten und eines Bürgerforums zu verzichten. "Der Auftrag von 2018 ist in diesem Umfang so nicht erfüllbar", sagte Ebling. Damals waren die Kosten mit 71,2 Millionen Euro beziffert worden. Sie würden jetzt auf gut 114 Millionen Euro steigen. Mit der Änderung der Planung sind nach Angaben Eblings nun Einsparungen von insgesamt 17 Millionen Euro möglich.