Alter Omnibus wird Kältebus für Obdachlose in Rheinhessen

Der Verein "Rheinhessen hilft" baut zurzeit einen alten Omnibus zu einem sogenannten Kältebus für Obdachlose um. So etwas Ähnliches gibt es bundesweit nur noch in Hamburg.

Obdachlose Menschen in Mainz und Rheinhessen können bei kalten Temperaturen dann bald in dem alten Omnibus übernachten. Der Verein „Rheinhessen hilft“ plant mit dem Bus am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag am Mainzer Schillerplatz und am Mainzer Hauptbahnhof Halt zu machen. Mit so einem großen Bus müsse man natürlich schauen, wo man halten könne, deshalb sei der Verein gerade noch in Abstimmungen mit der Stadt, so der Vereinsvorsitzende Marcio Demel.

"In Mainz gibt es mangelnde Unterbringungsmöglichkeiten für obdachlose Menschen. Deshalb ist dieser Bus so wichtig. Die Housing Area in Mainz zum Beispiel platzt schon aus allen Nähten."

Der 12 Meter lange Bus soll laut dem Verein in Zukunft bei kalten Temperaturen mindestens drei Mal die Woche abends und nachts eingesetzt werden. Bei extremer Kälte würden Obdachlose außerdem durch den Mainzer Kältebus zum großen Bus gefahren. Dort könnten sie sich dann ausruhen und bis in die frühen Morgenstunden bleiben, so Demel. Einen ähnlichen Bus gibt es nach Angaben von "Rheinhessen hilft" nur noch in Hamburg, dort als Duschbus für die obdachlosen Menschen.

Aus alt mach neu: Dieser Bus wird zum Kältebus für Obdachlose. Smart King/Rheinhessen hilft

Stopps in Mainz und Wiesbaden geplant

Neben Mainz soll der Bus unter anderem auch in Wiesbaden Halt machen. Zum Beispiel am Hauptbahnhof. Nach Angaben des Vereins haben in dem Bus schätzungsweise um die 20 Personen Platz. Um in den Bus zu kommen, müsse vorher ein Coronatest gemacht werden, den biete der Verein kostenlos an, so Demel. Tiere mitzubringen, sei ausdrücklich erlaubt.

"Mit diesem Omnibus werden obdachlose Menschen in Mainz, Wiesbaden und ganz Rheinhessen die Möglichkeit haben, sich in den Abend- und Nachtstunden auszuruhen. Die Menschen erhalten so ein Stück Privatsphäre und Lebensqualität zurück, was sehr wichtig ist."

Omnibus war Spontan-Kauf

Organisiert haben den Bus Markus und Adrian König vor Kurzem über ein Kleinanzeigenportal. Sie arbeiten ehrenamtlich bei "Rheinhessen hilft" mit und betreiben in Nierstein einen Autoteile- und Gebrauchtwagenhandel. Die beiden sind es auch, die den Bus gemeinsam mit einem Unternehmen aus Saulheim und "Rheinhessen hilft" auf Vordermann bringen. Nach Angaben von Markus König wurde der Bus gestrichen und sauber gemacht sowie Tische eingebaut.

Der neue Bus des Vereins "Rheinhessen hilft". Smart King/Rheinhessen hilft

Bus soll weiter ausgebaut werden

Je nachdem wie das Angebot von den Obdachlosen angenommen wird, sollen in Zukunft noch eine Couch und eine Küchenzeile hinzukommen, so Markus König. Er wird es auch sein, der den Bus zu den Plätzen fahren wird. Denn er habe einen Lkw-Führerschein und den brauche es für solch große Fahrzeuge.