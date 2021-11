per Mail teilen

In Mainz hat sich ein neuer Förderverein für die Finanzierung der Mainzer Straßenfastnacht gegründet. Gründungsmitglied Walter Born sagt, es werde immer schwieriger, den Rosenmontagszug und den Kindermaskenzug zu finanzieren. Deshalb hat er zusammen mit anderen Fastnachtern wie Oliver Mager und Andreas Bockius den Förderverein gegründet. Vor allem die höheren Sicherheitsanforderungen bei den Straßenumzügen würden die gestiegenen Kosten ausmachen. Vor rund zehn Jahren hätten diese Ausgaben für den Rosenmontagszug noch bei etwa 40.000 Euro gelegen, jetzt müsse man mit 200.000 Euro rechnen, so Born. Das könne aus dem Verkauf der Zugplakettchen nicht mehr bezahlt werden. Der neue Förderverein, dessen Motto lautet „Mainz bleibt Mainz … und alle machen mit“, wendet sich vor allem an die Mitglieder der Garden und Vereine sowie andere Freunde der Mainzer Fastnacht.