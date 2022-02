Ulf Sölter wird neuer Direktor des Mainzer Gutenberg-Museums. Er tritt die Nachfolge von Anette Ludwig an, die zur Klassik Stiftung Weimar wechselt, heißt es in einer Mitteilung der Mainzer Stadtverwaltung. Der Stadtrat folgte in seiner Entscheidung dem einstimmigen Votum des Kultur- und Hauptausschusses und stimmte der Einstellung des promovierten Kunsthistorikers am Mittwoch zu. Sölter war zuletzt Direktor des Gustav-Lübcke- Museums der Stadt Hamm.