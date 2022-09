Neuer Corona-Impfstoff ab sofort in Mainz und Alzey verfügbar

An Omikron-Variante angepasst

In den Impfzentren in Alzey und Mainz werden jetzt die neuen an die Omikron-Variante angepassten Corona-Impfstoffe verabreicht.

Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums sind für die Anlaufstellen in Mainz und Alzey knapp 4.700 Impfdosen von Biontech und 1.000 Dosen von Moderna bestellt worden. Seit Mittwoch, 13 Uhr, werden die neuen Impfstoffe verabreicht, sagte der Impfkoordinator des Landkreises Alzey-Worms, Günther, dem SWR. Wer ins Impfzentrum komme und die Voraussetzungen für die Booster-Impfung erfülle, könne den Impfstoff wählen - so lange Dosen vorhanden seien. Auch im Mainzer Impfzentrum soll am Nachmittag das Vakzin verimpft werden können. Die neuen Impfstoffe von Biontech und Moderna sind an die Omikron Variante BA.1 angepasst. Bekommen kann man sie nur, wenn die Zweit- oder Drittimpfung oder eine Infektion mindestens sechs Monate zurückliegen.