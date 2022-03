B420-Sperrung: Verkehrsführung am Niersteiner Marktplatz wird geändert

Nachdem es wegen der B420-Sperrung in Nierstein rund um den Marktplatz zuletzt zu chaotischen Verhältnissen gekommen sei, soll dort in der kommenden Woche die Verkehrsführung geändert werden. Wie der Beigeordnete für Verkehr, Engel, dem SWR mitteilte, soll in der Langgasse eine Einbahnstraßenregelung eingeführt werden. Dadurch soll der Verkehr rund um den Marktplatz entzerrt werden. Seit Anfang März ist die Bundesstraße 420 in Nierstein vollgesperrt. Nach Angaben der Stadtverwaltung ist der erwartete Verkehrskollaps rund um Nierstein ansonsten aber ausgeblieben.