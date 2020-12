per Mail teilen

Auf der Salzbachtalbrücke an der A66 bei Wiesbaden gibt es durch eine neue, ferngesteuerte Verkehrsführung weniger Staus. Nach Angaben eines Sprechers von Hessen Mobil ist das System seit Anfang November in Betrieb und funktioniert sehr gut. Die Technik beinhalte Kameras und Detektoren, die den Verkehr überwachten. Die Verkehrszentrale könne dann direkt auf Staus oder Unfälle reagieren. Per Knopfdruck könne sie den mittleren Fahrstreifen flexibel für die jeweils stärker belastete Fahrtrichtung zusätzlich freigeben - zum Beispiel morgens Richtung Frankfurt, ab Vormittag dann Richtung Rüdesheim. Wegen Sanierungsarbeiten stehen auf der Brücke derzeit insgesamt nur drei Fahrspuren zur Verfügung.