Die rheinland-pfälzische Polizei bekommt neue Streifenwagen. Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat die Fahrzeuge des Typs Audi A6 am Mittwoch in Mainz vorgestellt. Sie seien mit Allradantrieb ausgestattet und deutlich leistungsstärker als die alten Fahrzeuge vom Typ A4, so Lewentz. Die neuen Modelle verfügten bei den Sitzplätzen wie auch im Kofferraum über mehr Platz, um alle Einsatzmittel der Polizei zu verstauen. Bis 2022 sollen nach und nach 350 neue Streifenwagen angeschafft werden. Das alte Fahrzeugmodell war ungeeignet für die neue schwere Schutzausstattung, die nach den Terroranschlägen 2015 in Paris eingeführt worden war.