Neue Straßenbahntrasse - Bürgerbeteiligung startet

Die Verkehrsgesellschaft Mainzer Mobilität beginnt mit einem Bürgerbeteiligungsverfahren, bei dem es um eine neue Straßenbahntrasse in der Mainzer Innenstadt geht. Zu der Auftaktveranstaltung, die am Donnerstagabend um 18 Uhr online beginnt, sind Mainzer Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Die Straßenbahn soll bis in den Kern der Altstadt fahren. Außerdem ist geplant, die Neustadt noch besser ans Netz anzubinden. So soll ein sogenannter Innenstadtring entstehen. Das hatte der Stadtrat 2020 entschieden.

Wo genau die Straßenbahn entlang fahren werde, sei aber noch völlig offen, sagt Jochen Erlhof, Geschäftsführer der Mainzer Verkehrsgesellschaft. Alle Bürgerinnen und Bürger seien eingeladen, sich an den Überlegungen zu beteiligen. Das Beteiligungsverfahren soll 15 Monate dauern. Eine endgültige Entscheidung über die neue Straßenbahntrasse trifft der Stradtrat.