Binger Straße in Mainz soll Straßenbahn bekommen

Der Mainzer Stadtrat hatte vor zwei Jahren beschlossen, das Straßenbahnnetz wird weiter ausgebaut. An erster Stelle steht die viel befahrene Binger Straße.

Die Stadt Mainz lädt heute Abend zu einer Online-Veranstaltung ein, um die Mainzerinnen und Mainzer über den Stand der Planungen zu informieren.

Die Binger Straße ist eine der meist befahrenen Straßen in Mainz. Sie führt über die Alicebrücke direkt in die Stadt. Zwischen Brücke und Münsterplatz sollen die neuen Schienen verlegt werden. Doch das dürfte nicht so einfach werden, denn gerade die Binger Straße ist zu Hauptverkehrszeiten mit ihrem Auto-, Bus-, Rad- und Lieferverkehr ein Nadelöhr mit vielen Staus.

Straßenbahnstrecke Binger Straße soll Mainzer Hauptbahnhof entlasten

Auch wenn viele Verkehrsteilnehmer auf der Binger Straße unterwegs sind, hält der Mainzer Stadtrat die zusätzlichen Straßenbahnschienen für richtig.

Die Straßenbahnen aus den äußeren Stadtteilen könnten dann nämlich direkt zum Münsterplatz geleitet werden und müssten nicht wie bisher über den Mainzer Hauptbahnhof fahren. So würde der Hauptbahnhof als zentraler Knotenpunkt für den öffentlichen Personen-Nahverkehr entlastet. Das hätte auch eine kürzere Fahrzeit für die Fahrgäste zur Folge, da der Haltepunkt Hauptbahnhof wegfällt.



Anwohner bereits informiert

Mit 250 Metern ist die geplante Straßenbahnroute nicht sehr lang, aber sie hat es in sich. Zum einen werden über die Binger Straße wichtige Hauptachsen wie die Große Bleiche, die Schillerstraße und die Große Langgasse erreicht.

Zum anderen gibt es in der Binger Straße Wohnungen, Handel und Gewerbe Tür an Tür. Darum haben die Mainzer Verkehrsbetriebe - die Mainzer Mobilität - bereits kleinere Workshops veranstaltet. Hier wurden unter anderem Anwohner, Geschäftsinhaber und auch Umwelt- und Radverkehrsverbände über die Straßenbahnpläne informiert. Dabei konnten sie Anregungen geben.

Dienstagabend wird breite Öffentlichkeit informiert

Die Mainzer Mobilität bietet heute Abend ab 18:30 Uhr eine Online-Verstanstaltung an. Dabei wird es um den Stand der Planungen für die neue Straßenbahnroute durch die Binger Straße gehen. Die Bürgerinnen und Bürger sollen aber auch Gelegenheit bekommen, Fragen zu stellen. Der Zugang zur Online-Veranstaltung ist über die Internetseite der Mainzer Mobilität möglich. Ob es nach der heutigen, ersten großen Info-Veranstaltung noch eine weitere geben wird, ließ ein Sprecher der Mainzer Mobilität offen.

Konkrete Planungen noch lange nicht abgeschlossen

Beim Ausbau der Binger Straße zur Straßenbahnroute sind noch viele Fragen offen. Ungeklärt ist zum Beispiel, wo es auf der 250 Meter langen Strecke einen Haltepunkt geben soll. Auch wie die Binger Straße nach der Schienenerweiterung aussehen soll, muss noch bestimmt werden.

Und was ist mit dem Rad- und dem Lieferverkehr? Auch die Kosten für das Projekt sind derzeit nach Worten des Sprechers der Mainzer Mobiliät nicht zu benennen. Das Einzige was offenbar fest steht: die Strecke Binger Straße soll im Jahr 2025 in Betrieb gehen.