Neue Stolpersteine in der Altstadt

In der Mainzer Altstadt werden nach Angaben der Stadt am Freitagnachmittag 14 sogenannte Stolpersteine verlegt. Die kleinen Gedenktafeln erinnern an Opfer des Nationalsozialismus. Die Tafeln aus Messing werden an sieben Stellen in der Altstadt in den Gehweg eingelassen - direkt vor den ehemaligen Wohnhäusern der Opfer des NS-Regimes. Am Samstag werden auch im Bad Kreuznacher Stadtteil Planig elf Stolpersteine verlegt. Dort wird das Gedenken von Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums an der Stadtmauer mitgestaltet. Sie hatten sich auf Spurensuche begeben und Gespräche mit jüdischen Zeitzeugen geführt. Die Stolpersteine des Kölner Künstlers Günter Demnig werden mittlerweile in ganz Europa verlegt – so soll die Erinnerung lebendig gehalten werden - an jene Menschen, die früher dort wohnten, bevor sie von den Nazis deportiert wurden. Das Ende des Zweiten Weltkriegs jährt sich in diesem Jahr zum 77. Mal.