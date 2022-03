Neue Poller in Mainz kosten knapp 4 Millionen Euro

Sie sollen verhindern, dass Fahrzeuge in der Mainzer Innenstadt in Menschengruppen fahren. Deshalb werden zehn neue Poller montiert.

Das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger in den Städten habe sich in den letzten Jahren spürbar verändert, heißt es von Seiten der Stadt Mainz. Zum Beispiel nach der Amokfahrt in Trier im Dezember 2020. Deshalb werden in den kommenden Wochen zehn weitere Sicherheits-Poller aufgestellt. Die neuen Poller sind horizontal verschiebbar. Sie werden nicht im Boden versenkt, so wie ein Teil der bereits bestehenden Poller. Berechtigte, wie zum Beispiel Fahrerinnen und Fahrer von Rettungswagen oder Taxis, können weiterhin in die gesperrten Zonen fahren. Die ersten Poller werden in der Fust- und in der Liebfrauenstraße eingebaut. Bis ein Poller steht, dauert es etwa drei Wochen.

Poller schon 2018 Thema in Mainz

Bereits im Jahr 2018 hat die Mainzer Stadtspitze die Verwaltung damit beauftragt, ein "Zufahrtsschutzkonzeptes gegen Überfahrtaten" zu erarbeiten. Mit Unterstützung eines international renommierten Gutachters sei ein Konzept erstellt worden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Im Mittelpunkt der Überlegungen stand, wie Menschenansammlungen bei Volksfesten und Sportveranstaltungen in der Innenstadt geschützt werden können.

Das Stück kostet etwa 370.000 Euro

Die Gesamtkosten für die zehn neuen Anlagen liegen nach Angaben der Stadt bei etwa 3,7 Millionen Euro. Der Anschaffungspreis der Elemente belaufe sich auf zirka 3,2 Millionen Euro, der Einbau auf etwa 500.000 Euro. Darin nicht enthalten sind die Ausgaben für die Steuerung. Dieser Auftrag muss noch ausgeschrieben werden.