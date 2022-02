Neue Saatgut-Bibliothek in Bad Kreuznach ist ein voller Erfolg

Seit Kurzem können Hobbygärtner in der Stadtbibliothek in Bad Kreuznach nicht nur Bücher, sondern auch Saatgut ausleihen. Die Auswahl an 75 verschiedenen Blumen-, Gemüse- und Pflanzensorten lässt jedes Gärtnerherz höher schlagen.

Gerade erst eröffnet und schon hat sich die neue Saatgut-Ausleihe der Stadtbibliothek zum echten Geheimtipp entwickelt. Egal ob es sich um den Zuckermais "Black Aztek" oder die Tomate "Königin der Nacht" handelt, bei einer Auswahl an 75 verschiedenen Sorten fällt die Entscheidung schwer. Die neue Saatgut-Bibliothek in Bad Kreuznach. SWR Vanessa Siemers Saatgut-Bibliothek soll ein Selbstläufer sein Das Prinzip der neuen Saatgut-Bibliothek ist ganz einfach wie Initiatorin und Bibliotheks-Mitarbeitern Stefanie Herter erklärt. "Jeder darf sich zwei Samentütchen aussuchen. Das Saatgut bauen die Leute dann in ihrem Garten oder auf dem Balkon an und ernten es später. Die getrockneten Samen sollen sie dann wieder zu uns zurückbringen. Es funktioniert also wie ein Kreislauf," sagt die Bibliotheks-Mitarbeiterin begeistert. Das Besondere dabei: Für das Ausleihen der Samen muss man keinen Benutzerausweis der Bibliothek haben. Jeder, der sich dafür interessiert, kann sich zu den regulären Öffnungszeiten zwei der begehrten Tüten kostenlos mitnehmen. Saatgut-Bibliothek kommt bei Besuchern gut an Rund 150 Interessierte sind schon da gewesen, erzählt Stefanie Herter stolz. Ein Großteil der Samen stammt aus ihrem eigenen Garten. Der Rest kommt von Spendern oder von Nutzer und Nutzerinnen der Stadtbibliothek. Da die neue Saatgut-Bibliothek von den Bad Kreuznachern so gut angenommen wird, musste die Bibliotheks-Mitarbeiterin sogar schon Samen nachkaufen. "Ich habe viel Herzblut und viel Arbeitszeit in diese Aktion gesteckt. Das freut mich sehr, dass es so gut angenommen wird." Einige der Samen werden auch von Nutzern und Nutzerinnen der Stadtbibliothek vorbeigebracht. SWR Vanessa Siemers Alte und besonders seltene Sorten Neben den Klassikern wie Tomaten oder Bohnen interessieren sich viele auch für die besonders seltenen und alten Sorten. Auch Susanna Kreuels aus Guldental ist ganz begeistert von der großen Auswahl. Besonders freut sie sich über die Sorten, die sie in Geschäften bisher eher selten gefunden hat. "Ich finde das klasse, dass es hier so viele regionale und alte Sorten gibt." Bibliotheks-Mitarbeiterin Stefanie Herter erklärt Susanna Kreuels die neue Saatgut-Bibliothek. SWR Vanessa Siemers Pflanzenportraits helfen beim Anbau Nach ungefähr fünf Minuten hat sich die begeisterte Hobbygärtnerin für die wilde Artischoke und für den Rettich entschieden. Jetzt freut sie sich darauf, ihre neu erworbenen Samen anbauen zu können: "Es macht einfach ungeheuren Spaß zu sehen, wie etwas wächst und groß wird und den Erfolg davon habe ich später dann auf dem Teller." Wer im Gärtnern noch nicht ganz so erfahren ist, dem hilft Informationsmaterial, das auf einem kleinen Tisch daneben bereit liegt. Dort findet sich zu jeder Pflanze, die in der neuen Saatgut-Bibliothek in Bad Kreuznach verliehen wird, eine kurze Anbau- und Pflegeanleitung. Und wer es noch genauer wissen möchte, der kann sich eine Theke weiter auch noch das passende Buch dazu ausleihen.