Beim Mainzer Leihfahrrad-System Mein Rad gibt es ab heute Änderungen. Kurze Strecken werden laut Mainzer Mobilität günstiger. Wer das Rad länger als 30 Minuten nutzt, zahlt hingegen etwas mehr als bisher. Außerdem können jetzt auch bis zu vier Räder gleichzeitig gemietet werden. Und in Mainz-Bischofsheim Die gelben Leihfahrräder gibt es in Mainz seit zehn Jahren. Aktuell stehen etwa 900 Räder an 250 Stationen in Mainz und der Umgebung.