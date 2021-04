Die Stadt Worms präsentiert eine neue App zu Martin Luther. Digital entsteht das Worms im Jahr 1521.

Die Gegenwart soll mit der Vergangenheit verschmelzen. Das ist das Ziel der neuen Smartphone-App. Dazu nutzt dieses Programm eine neue Technik: die Augmented-Reality-Technologie. Damit werden digitale Inhalte in der realen Welt platziert.

Historische Gebäude entstehen in der realen Welt

Gezeichnete Häuser aus der Zeit Luthers werden an bestimmten Stellen in der Wormser Innenstadt in die Realität projeziert. Gleiches geschieht mit Personen. "Nutzer können sogar mit ihren Smartphones um diese historischen Gebäude herum und zwischen Personen hindurchlaufen", erklärt Prof. Dr. Alexander Wiebel vom Fachbereich Informatik der Wormser Hochschule. Unter seiner Leitung wurde die App konzipiert.

Die Kombination aus gezeichneten historischen Gebäuden und der Wirklichkeit: die neue Luther-App Stadt Worms

Wormser Plätze als Orientierung

Die Herausforderung sei gewesen, so Alexander Wiebel weiter, die Gebäude nicht irgendwo an beliebigen Orten erscheinen zu lassen, sondern dort, wo sie vor 500 Jahren gestanden haben. Die App orientiere sich deshalb an den in der Stadt verteilten Luther-Info-Stelen und an wiedererkennbaren Merkmalen in der Stadt. So führe sie Touristen und Luther-Interessierte zu den wichtigsten Stellen der Reformationsgeschichte in Worms.

Die Luther-Show in Worms

Luther und der Wormser Reichstag

Im April 1521 hatte sich Martin Luther mehrere Tage in Worms aufgehalten. Er war vor den Reichstag nach Worms geladen worden, um vor Kaiser und der katholischen Kirche seine Thesen zu widerrufen. Das jedoch verweigerte der Reformator und sagte unter anderem seinen berühmten Satz: "Hier stehe ich und kann nicht anders."