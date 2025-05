Wormser Stadtrat zu Steuererhöhung und Haushalt

per Mail teilen

Fast ein Jahr haben die Parteien im Wormser Rathaus um eine neue Koalition gerungen. Kaum hat sich jetzt endlich eine formiert, steht sie direkt vor ihrer ersten Bewährungsprobe.

In der Sitzung des Wormser Stadtrats am Mittwoch geht es um nichts Geringeres als den Haushalt für das laufende Jahr. Damit der genehmigt wird, muss der Stadtrat die Grundsteuer erhöhen, so die Forderung der Aufsichtsbehörde des Landes.

Ohne Erhöhung, kein neuer Haushalt, so lautet in diesem Zusammenhang die einfache Formel. Sollte man sich im Stadtrat nicht einigen, kann es passieren, dass die neue Koalition von CDU, SPD und "Worms will weiter" auch direkt wieder platzt. Das käme einem politischen Debakel gleich.

Der lange Weg zur Wormser Koalition

Zunächst hatten CDU, Grüne und SPD miteinander verhandelt; ausführlich und ziemlich lange. Doch dann brach die CDU die Gespräche ab. Das war Ende April. Die CDU wies Vorwürfe der SPD zurück, dass sie sich nicht korrekt verhalten habe. Die Grünen waren mehr als überrascht.

Danach ging auf einmal - mehr als elf Monate nach den Kommunalwahlen - alles ganz schnell. Die beiden großen Parteien CDU und SPD einigten sich mit dem Bündnis "Worms will weiter" und in kürzester Zeit war ein Koalitionsvertrag aufgesetzt.

Vier Varianten zur Erhöhung der Grundsteuer in Worms möglich

Die gerade entstehende Koalition muss jetzt zusammen wichtige Entscheidungen treffen. Zum Beispiel zur Grundsteuer. Unter vier Varianten können die Stadträte bei der Abstimmung am Mittwoch wählen. Diese belasten die Hausbesitzer, Geschäftsinhaber und Mieter unterschiedlich stark.

Eigentlich wollte der Wormser Stadtrat die Grundsteuer gar nicht anheben. Seither muss sich die Stadtverwaltung aber viele Ausgaben einzeln von der Landesbehörde genehmigen lassen.

Ein kompliziertes Zahlenwerk: Haushalte wie dieser der Stadt Worms SWR Jürgen Wolff

Doch dann hatte die Aufsichtsbehörde den ersten Entwurf des Haushaltes wegen eines zu hohen Minus abgelehnt und die Steuererhöhung gefordert. Zu der geplanten Erhöhung hat die Stadt vieles neu gerechnet und das Defizit so von vorher mehr als 70 Millionen auf knapp über 55 Millionen Euro reduziert.

Ob das funktioniert, wird der Mittwochnachmittag zeigen, wenn der Stadtrat zu seiner zehnten und vermutlich in dieser Legislaturperiode bislang wichtigsten Sitzung zusammenkommt.