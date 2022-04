Neue Jugendberufsagentur

per Mail teilen

Im Kreis Mainz-Bingen gibt es seit neuestem eine Jugendberufsagentur. Sie soll Jugendlichen und jungen Erwachsenen den Einstieg ins Berufsleben erleichtern, insbesondere wenn es schulische oder soziale Probleme gibt. Bei der Jugendberufsagentur handelt es sich nach Angaben der Kreisverwaltung um eine Zusammenarbeit der Agentur für Arbeit in Mainz mit dem Jobcenter in Ingelheim und dem Kreisjugendamt. Im Kreis Mainz-Bingen liegt die Arbeitslosigkeit bei den unter 25-Jährigen aktuell bei 3,4 Prozent. Jugendberufsagenturen gibt es auch in den Städten Mainz, Worms und Alzey.