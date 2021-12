Neue Fahrradparkanlage in Worms

Am Wormser Hauptbahnhof wurde am Freitag eine neue Fahrradparkanlage eröffnet. Sie bietet Platz für 140 Räder. Die Parkanlage hat zwei Geschosse und ersetzt die alte Anlage am Hauptbahnhof, in der lediglich 40 Fahrräder untergestellt werden konnten.

Die Fahrradparkanlage ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt, des Bundes und der Deutschen Bahn. Ihr Bau hat etwa 100.000 Euro gekostet, von denen die Kommune etwa zehn Prozent übernimmt. Der Rest stammt aus Fördermitteln der so genannten "Bike and Ride"-Offensive. Ihr Ziel ist es, dass möglichst viele Menschen mit dem Fahrrad und der Bahn beispielsweise zur Arbeit fahren.