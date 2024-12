Was ist die Afrikanische Schweinepest?

Die Afrikanische Schweinepest wird durch ein Virus verursacht. Sie ist für den Menschen ungefährlich. Für Haus- und Wildschweine ist sie jedoch höchst ansteckend und verläuft in der Regel tödlich. Der erste Fall in Deutschland wurde am 10. September 2020 bei einem Wildschwein in Brandenburg nachgewiesen.