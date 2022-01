Luca-App-Fall: Staatsanwaltschaft sucht weitere Zeugen

In der Diskussion um die unrechtmäßige Verwendung von Luca-App-Daten hat die Mainzer Staatsanwaltschaft weitere Informationen über den Fall bekannt gegeben. Demnach ging dem Sturz eines 39-Jährigen ein Streit voraus.

Der Ort des Geschehens war die Ecke Große Langgasse/Kleine Langgasse. Gegen Mitternacht am 29. November 2021 soll sich der 39-Jährige dort vor einer Kneipe mit einem 21-Jährigen gestritten haben. Nach Angaben der Mainzer Staatsanwaltschaft haben Zeugen ausgesagt, dass der 39-Jährige von dem jüngeren Mann "mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen" wurde.

Es gibt noch Unklarheiten

Die Leitende Oberstaatsanwältin Andrea Keller sagte dem SWR, ob diese Ohrfeige zu dem Sturz und den lebensgefährlichen Verletzungen geführt habe, könne man nach der Obduktion des Opfers weder bestätigen noch ausschließen. Der 39-Jährige war am 10. Dezember an den Folgen der Verletzungen gestorben. Nach Angaben der Polizei konnte er bis dahin keine Angaben zu dem Geschehen machen. Zeugen, die in der Nacht auf den 30. November 2021 etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Polizei in Mainz nutzte Daten der Luca-App

In diesem Fall hatte die Mainzer Polizei umfangreich ermittelt und dabei letztlich auch Daten der Luca-App genutzt, um Gäste ausfindig zu machen, die an dem Abend in der Kneipe waren. Inzwischen hat die Mainzer Staatsanwaltschaft eingeräumt, dass dieses Vorgehen unrechtmäßig war. Der Vorgang wird nun von der Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz geprüft.

Nicht der einzige Versuch in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz haben offenbar weitere Ermittlungsbehörden versucht, über Gesundheitsämter Daten aus der Luca-App zu erfragen. Die Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises teilte dem SWR auf Nachfrage mit, eine entsprechende Anfrage der Kriminalinspektion Ludwigshafen sei wegen fehlender Rechtsgrundlage abgelehnt worden. Auch in der Kreisverwaltung Südwestpfalz gab es nach Angaben eines Sprechers eine solche Anfrage - sie wurde ebenfalls abgelehnt.