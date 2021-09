Neue Corona-Verordnung in Wiesbaden

per Mail teilen

Ab heute gilt in Wiesbaden die neue hessenweite Corona-Verordnung. Damit wird wie in Rheinland-Pfalz das 2-G-Optionsmodell eingeführt. Im Innenbereich gilt die 3-G-Regel. Im Außenbereich wird die Verpflichtung zum 3G-Nachweis gestrichen, wenn weniger als 1000 Gäste anwesend sind. Veranstalter und private Betreiber können auch ausschließlich Geimpfte und Genesene zulassen. Dann entfallen die Abstandsregeln und die Maskenpflicht. Oberbürgermeister Mende sagte, er begrüße die neue Verordnung. Mittlerweile seien viele Menschen in Wiesbaden geimpft.