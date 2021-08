per Mail teilen

Ab Montag gelten in ganz Rheinland-Pfalz ab einer Inzidenz von 35 strengere Corona-Regeln. In der Region liegen die Kreise Bad Kreuznach, Alzey-Worms und die Städte Mainz und Worms darüber. Deshalb gilt ab Montag eine Testpflicht im Innenbereich. Egal ob man zum Friseur oder ins Restaurant geht, Kulturveranstaltungen oder ein Pflegeheim besucht - jeder der nicht geimpft oder genesen ist, muss sich testen lassen. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Landesimpfkoordinators kann ein negativer Schnelltest oder ein negativer PCR-Test vorgelegt werden. Von der Testpflicht ausgenommen sind Kinder bis 14 Jahre sowie alle Schülerinnen und Schüler. Auch größere Veranstaltungen mit hunderten Gästen sind jetzt nicht mehr erlaubt, wenn die Inzidenz über 35 liegt. Es kann allerdings Sondergenehmigung des Landes geben. So darf zum Beispiel das Wormser Backfischfest ab Samstag mit bis zu 5.000 Besuchern stattfinden.