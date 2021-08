Im Landkreis Alzey-Worms gelten ab Freitag strengere Corona-Regeln. Grund ist die gestiegene 7-Tage-Inzidenz von deutlich über 35. Laut Kreis dürfen deshalb an Veranstaltungen drinnen nur noch maximal 350, draußen nur noch 500 Personen teilnehmen. In der Sommerschule gilt dann wieder Maskenpflicht. Auch in Wiesbaden gelten ab Freitag strengere Regeln. Hier lag die 7-Tage-Inzidenz am Mittwoch bei 58,2.