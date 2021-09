In Wiesbaden gelten von heute an wegen der hohen 7-Tage-Inzidenz von über 120 schärfere Corona-Regeln. Nach Angaben der Stadt gilt beim Besuch von Restaurants, Sportanlagen, Kultureinrichtungen und auch im Tier- und Pflanzenpark Fasanerie die 3G-Regel. Das heißt es muss ein Nachweis über eine Impfung, Genesung oder ein negativer Test vorgelegt werden. Außerdem reduziert die Stadt die Teilnehmerzahlen für Veranstaltungen. Von heute an dürfen sich nur noch maximal 200 Personen im Freien und 100 Personen in Innenräumen treffen. Geimpfte und genesene Personen zählen nicht mit.